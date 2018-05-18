ОМВД России по Даниловскому району разыскивает пропавшего без вести Терещенко Дмитрия Николаевича, 1973 года рождения...

ОМВД России по Даниловскому району разыскивает пропавшего без вести Терещенко Дмитрия Николаевича, 1973 года рождения, жителя г. Москвы, который в 14-50 10 мая 2018 года ушел из дома на Восточной улице и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 40-45 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, волосы волнистые с проседью.Был одет: брюки серо-зеленого цвета, рубашка серая в полоску, на ногах черные кроссовки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22