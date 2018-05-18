В аккаунте проекта Masha from Russia в Instagram была опубликована фотография 33-летней актрисы Марии Машковой. На снимке она предстала перед зрителями значительно постаревшей.

В аккаунте проекта Masha from Russia в Instagram была опубликована фотография 33-летней актрисы Марии Машковой. На снимке она предстала перед зрителями значительно постаревшей.Российская актриса театра и кино Мария Машкова напугала поклонников своим радикально изменившимся внешним видом. На фотографии, опубликованной в Instagram, она предстала сильно постаревшей.Лицо 33-летней красотки избороздили морщины, из под элегантной шляпки проглядывали седые волосы, а в нос были вставлены специальные трубки для дыхания. Подпись под снимком также сильно интриговала: ""Ну ничего!... Все так будем! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".Впрочем, в той же подписи вся интрига была и разрушена. "....и да... Это Маша и это гримм", – говорится в сообщении под обескураживающим фото. Однако даже это не помешало некоторым подписчикам испугаться увиденного зрелища."Брр...мурашки!", – признался один из комментаторов. Остальные похвалили работу гримеров: "Очуметь!", "Улетный грим", "Крутой грим 😍😍😍😍", "Гримм очень крутой! Смотрю на фото уже 30 минут) глаз не оторвать 👀 👏😍", "Супер 👍", – не скрывали своего восторга подписчики.Кто-то из поклонников даже заметил, что несмотря на все морщины и седину, тщательно нанесенные гримерами, узнать Марию Машкову было легко. Все дело в ее сияющих и наполненных жизненными силами глазах.