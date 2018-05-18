Первая группа в составе 134 человек (48 родителей и 86 детей) отдыхать поедет уже сегодня.

Семьи Владимирской области отправятся на отдых в Словению. Первая группа в составе 134 человек (48 родителей и 86 детей) отдыхать поедет уже сегодня.Всего в текущем году в Словению будет направлено 720 человек, в том числе более 450 детей. Возможность отдохнуть в этой европейской стране предоставляется семьям Владимирской области по инициативе губернатора Светланы Орловой шестой год подряд.Традиционно отдых владимирских семей проходит в крупнейшем природном курорте с термальными источниками Терме Чатеж и городе Копер на Адриатическом море. Для них организуется обширная досуговая программа, включающая разнообразные творческие конкурсы, спортивные и развлекательные мероприятия, экскурсии по историческим памятникам и другим интересным местам Словении. Отдыхающие семьи также ожидает лечебная физкультура, водная гимнастика, аквааэробика и игры в аквапарках с термальной водой.