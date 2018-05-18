Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери вместе с дочерью Юлией в марте, выписали из больницы.

Фантастическая новость: Сергей Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо, чтобы покинуть больницу Солсбери, — говорится в сообщении управляющей больницей Кары Чарльз-Баркс. Куда именно отправился бывший шпион после выписки, не уточняется.Ранее сообщалось, что мужчина идет на поправку и с ним работают детективы. Их интересуют его поездки в Лондон, путешествия за границу, а также регулярные встречи с предполагаемым куратором из секретной службы МИ-6 (MI6).Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском Солсбери в начале марта. Женщина пришла в себя раньше, ее выписали из больницы еще 10 апреля. Сообщалось, что она находится на некой военной базе.По данным Лондона, отца и дочь отравили нервно-паралитическим веществом класса Новичок, разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.