Сгорел в собственном доме. Трагедия произошла накануне вечером в посёлке Коростелиха Судогодского района. Там загорелся одноэтажный деревянный частный дом. Пожарные прибыли на место уже через 6 минут после вызова, но было поздно. Дом оказался полностью охвачен огнём - горела кровля дома и внутренняя отделка.

Сгорел в собственном доме. Трагедия произошла накануне вечером в посёлке Коростелиха Судогодского района. Там загорелся одноэтажный деревянный частный дом. Пожарные прибыли на место уже через 6 минут после вызова, но было поздно. Дом оказался полностью охвачен огнём - горела кровля дома и внутренняя отделка. Пламя перекинулось и на соседнюю хозпостройку. Справиться с пожаром удалось за 40 минут. На пепелище огнеборцы нашли тело 60-летнего хозяина дома.