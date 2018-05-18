Инспекторы Отдельного батальона дорожно-патрульной службы Северо-Западного округа столицы провели профилактическую акцию «Ваш ребенок- пешеход», которая прошла в рамках общегородского мероприятия «Здравствуй, Лето!».

Инспекторы Отдельного батальона дорожно-патрульной службы Северо-Западного округа столицы провели профилактическую акцию «Ваш ребенок- пешеход», которая прошла в рамках общегородского мероприятия «Здравствуй, Лето!».В рамках проводимого мероприятия сотрудниками ГИБДД на территории Северо-Западного округа города Москвы проведены беседы со взрослыми участниками дорожного движения на тему правил перехода проезжей части.Инспекторы дорожно-патрульной службы рассказали родителям, как обезопасить юных пешеходов и объяснить им необходимость соблюдения Правил дорожного движения. Автоинспекторы напомнили участникам движения основные правила поведения на дороге:- переходите дорогу только в предназначенном для этого месте. Помните, что взрослый человек всегда является примером для детей. Если Вы заметили ребёнка, который собирается пересечь дорогу в неположенном месте, остановите его и объясните Правила дорожного движения;- когда на светофоре загорается зелёный свет, необходимо сначала внимательно осмотреть ситуацию на дороге и переходить только, убедившись в том, что все транспортные средства остановились и пропускают Вас;- не следует переходить дорогу, слушая музыку в наушниках. Это отвлекает и рассеивает внимание.Будьте предельно внимательны, соблюдайте Правила дорожного движения!