У ответственных родителей ремни безопасности без дела не висят.

Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показал, что в каждом втором происшествии травмируются дети-пассажиры, при этом в каждом шестом случае пострадавший не был пристегнут ремнем безопасности. Такими случаями и характеризуется забота о детях отдельными родителями.Вчера утром сформированные группы нарядов дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции несли службу вблизи детских садов № 90, 93, 110 и 127 города Владимира и контролировали соблюдение водителями требования правил перевозки детей.Разъяснительная работа с родительской общественностью, ее поддержка и понимание необходимости использования ремней безопасности и удерживающих устройств при перевозке детей является важным направлением в работе по созданию безопасных условий жизнедеятельности детей, предупреждению случаев травмирования детей в результате дорожных автоаварий. При поддержке общественной организации «Совет отцов Владимирской области» была проведена профилактическая акция «Заботливый родитель». За добросовестное исполнение родительских обязанностей при перевозке детей участники акции (водители транспортных средств) были поощрены сладкими подарками для семейного чаепития.Председатель правления «Совета отцов» Алексей Сорокин, отец пятерых детей, и заместитель командира отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД Алексей Якушев, отец троих детей, отметили, что быть заботливым родителем – это большая ответственность во всех сферах детской жизнедеятельности.В рамках рейда два водителя, не думающих о безопасности детей-пассажиров, были привлечены к административной ответственности.Госавтоинспекция призывает всех к соблюдению положений Правил дорожного движения и использованию ремней безопасности. Сотрудники полиции напоминают, что несоблюдение требований перевозки детей влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей.