Ребята узнали о том, с какими правонарушениями полицейские сталкиваются каждый день, сфотографировались в бронежилетах, покатались на служебных лошадях и увидели выступление кинологов.

16 мая батальон патрульно-постовой службы УМВД России по городу Владимиру принимал гостей - студентов Владимирского юридического института ФСИН России. Будущие юристы пришли в гости к полицейским, чтобы познакомиться с работой сотрудников, ключевым направлением служебной деятельности которых является охрана общественного порядка и общественной безопасности.Встреча студентов с сотрудниками патрульно-постовой службы началась в зале инструктажей. Инспектор отделения организации службы Ирина Шибанова и заместитель командира отдельного батальона ППСп УМВД России по городу Владимиру Владимир Косарев рассказали гостям об обязанностях и полномочиях сотрудников патрульно-постовой службы полиции, отметив, с какими правонарушениями им приходится сталкиваться чаще всего. Сотрудники полиции ответили на вопросы гостей о том, как на практике исполняется законодательство об административной ответственности, а также продемонстрировали образцы протоколов об административных правонарушениях. Старший инспектор группы по работе с личным составом Светлана Евстигнеева подробно рассказала ребятам о том, как поступить на службу в органы внутренних дел, о требованиях к кандидатам, поступающим на ту или иную должность.Особое внимание в процессе разговора было уделено теме охраны общественного порядка при проведении общественно-массовых мероприятий, во время которых сотрудники правоохранительных органов для выполнения своих обязанностей используют различные специальные средства индивидуальной защиты и обороны.Сотрудники полиции продемонстрировали ребятам состоящие на вооружении в органах внутренних дел пистолет Макарова, автомат АК-СУ и пистолеты-пулеметы АЕК и ПП, резиновые дубинки, наручники, шлемы, бронежилеты и защитные щитки, рассказав об назначении и характеристиках каждого спецсредства. Юноши и девушки с воодушевлением приняли предложение лично примерить на себя защитные спецсредства и сфотографироваться в них.Следующей точкой экскурсии стала конная база батальона, где кавалеристы, осуществляющие охрану порядка на служебных лошадях, рассказали ребятам об особенностях службы с такими «напарниками» и позволили всем желающим покататься верхом.Далее учащихся проводили к вольерам со служебными собаками, которые также, как и лошади, несут службу вместе с полицейскими, помогая стражам порядка в поисках взрывчатых веществ, наркотиков и в задержании преступников. Полицейские-кинологи рассказали гостям, что каждый служебный пес, как и человек, имеет собственный характер и направление работы. В заключение встречи кинологи со своими питомцами продемонстрировали гостям элементы дрессировки, а затем четвероногие показали, как они ищут спрятанные предметы и задерживают «преступника», роль которого сыграл один из сотрудников кинологической службы.Все без исключения студенты остались довольны встречей с полицейскими, задавали много вопросов о службе и получали на них развернутые ответы. Некоторые ребята уже сейчас изъявили желание пополнить ряды сотрудников полиции после завершения обучения в ВУЗе.