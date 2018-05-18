В ходе мероприятия на конечных станциях общественного транспорта Госавтоинспекторы провели беседы с водителями автобусов на тему безопасности дорожного движения...

В ходе профилактического мероприятия «Здравствуй, лето!» инспекторами Отдельного батальона дорожно-патрульной службы Восточного округа столицы совместно с сотрудниками службы безопасности движения автобусного парка осуществлен агитационный пробег.В ходе мероприятия на конечных станциях общественного транспорта Госавтоинспекторы провели беседы с водителями автобусов на тему безопасности дорожного движения.Во время бесед водителям рассказали о дорожно-транспортных происшествиях на территории округа, в том числе с участием наземного общественного транспорта.Дорожные полицейские напомнили сотрудникам автобусного парка основные Правила дорожного движения и ответили на актуальные вопросы в рамках безопасного поведения.