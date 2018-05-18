В Москве и на территории Республики Дагестан сотрудниками УЭБиПК проведено 14 обысков в офисных помещениях и жилищах предполагаемых участников группы, по результатам которых обнаружено и изъято более 100 млн рублей...

«Сотрудниками московского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве, СУ МВД по Республике Дагестан совместно с Управлением «К» СЭБ ФСБ России проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на пресечение фактов незаконной банковской деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Установлено, что участники межрегиональной этнической организованной группы, в числе которых бывший сотрудник одного из кредитно-финансовых учреждений, используя реквизиты подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции на территории России, в результате которых получили незаконный доход в размере свыше 10 млн рублей.«По данному факту на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками МВД и ФСБ России, следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».В Москве и на территории Республики Дагестан сотрудниками УЭБиПК проведено 14 обысков в офисных помещениях и жилищах предполагаемых участников группы, по результатам которых обнаружено и изъято более 100 млн рублей, свыше 800 печатей подконтрольных организаций, обладающих признаками фиктивности, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела», - отметила Ирина Волк.По подозрению в совершении преступления задержаны 7 человек. В настоящее время им предъявлены обвинения в инкриминируемом преступлении, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Расследование уголовного дела продолжается.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видео