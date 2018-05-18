В эти выходные стоит морально подготовиться к тому, что какой-то
вопрос или ситуация застрянет в подвешенном состоянии. Если вы попробуете что-то
прояснить, то вряд ли это получится без затрат большого количества энергии.
В эти выходные стоит морально подготовиться к тому, что какой-то
вопрос или ситуация застрянет в подвешенном состоянии. Если вы попробуете что-то
прояснить, то вряд ли это получится без затрат большого количества энергии.
“Если даже у вас получится вытрясти недостающую информацию
из потенциального источника, то вы вряд ли обрадуетесь результату, и это будет прямым
следствием несвоевременности его получения. Соотвественно, лучшей стратегией будет
просто расслабиться, не переживать и спокойно подождать более благоприятного периода”,
– предупредила .
С другой стороны, по ее словам, нам самим в эти выходные
также не стоит быть чересчур щедрым в раздаче информации другим людям. Хорошей идеей
будет держать интригу и не быть слишком открытыми.
Особенно актуально это будет во всем, что так или иначе
связано с детьми или детской темой, романтическими отношениями, а также любого рода
творчеством. “Если кому-то в эти выходные предстоит первое (или даже второе) свидание,
то определено не нужно рубить про себя всю правду-матку. В то же время рассчитывать
на особую откровенность с другой стороны также не стоит”, – добавила эксперт.