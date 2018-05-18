В эти выходные стоит морально подготовиться к тому, что какой-то вопрос или ситуация застрянет в подвешенном состоянии. Если вы попробуете что-то прояснить, то вряд ли это получится без затрат большого количества энергии.

В эти выходные стоит морально подготовиться к тому, что какой-товопрос или ситуация застрянет в подвешенном состоянии. Если вы попробуете что-топрояснить, то вряд ли это получится без затрат большого количества энергии.“Если даже у вас получится вытрясти недостающую информациюиз потенциального источника, то вы вряд ли обрадуетесь результату, и это будет прямымследствием несвоевременности его получения. Соотвественно, лучшей стратегией будетпросто расслабиться, не переживать и спокойно подождать более благоприятного периода”,– предупредила .С другой стороны, по ее словам, нам самим в эти выходныетакже не стоит быть чересчур щедрым в раздаче информации другим людям. Хорошей идеейбудет держать интригу и не быть слишком открытыми.Особенно актуально это будет во всем, что так или иначесвязано с детьми или детской темой, романтическими отношениями, а также любого родатворчеством. “Если кому-то в эти выходные предстоит первое (или даже второе) свидание,то определено не нужно рубить про себя всю правду-матку. В то же время рассчитыватьна особую откровенность с другой стороны также не стоит”, – добавила эксперт.