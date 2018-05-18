Судя по всему, затянувшемуся сериалу под названием Скандальный развод Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской подходит конец. По крайней мере, в эфире программы Пусть говорят, где киевская пианистка с октября 2017 года появилась без малого 30 раз. Об этом Dni.Ru в приватной беседе сообщил один из редакторов программы.

Судя по всему, затянувшемуся сериалу под названием "Скандальный развод Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской" подходит конец. По крайней мере, в эфире программы "Пусть говорят", где киевская пианистка с октября 2017 года появилась без малого 30 раз. Об этом Dni.Ru в приватной беседе сообщил один из редакторов программы."В нашей стране цензура законодательно запрещена, – заметил собеседник. – Кроме того, никто не может диктовать программе политику, выбор сюжетов, тем и героев. Мы ориентируемся исключительно на зрительский интерес. А программы с участием Цымбалюк-Романовской всегда показывают стабильно высокие рейтинги. Эта тема интересна людям и еще не исчерпана"."Другое дело, руководство канала склоняется к тому, чтобы поберечь актера и завершить тему с его разводом. Добавлю, что запретить что-то извне каналу невозможно – такие полномочия есть только у прокуратуры, если программа содержит призывы к экстремизму, насилию, демонстрирует порнографию и тому подобное. Поэтому убирать или нет из эфира Цымбалюк-Романовскую, будет зависеть от продюсеров шоу", – добавил сотрудник "Пусть говорят".Но все понимают, что возможный отказ от Виталины в эфире станет страшным концом для канала – ему придется выплатить неустойку Цымбалюк-Романовской за досрочное расторжение в одностороннем порядке действующего до сентября 2018 года контракта. А молодая пианистка останется без единственного источника постоянного дохода и может пойти по миру. При этом среди тех, кто выиграет, будет Армен Джигарханян, имя которого перестанут наконец-то склонять.Как писали Dni.Ru, Виталина Цымбалюк-Романовская на "Пусть говорят" сцепилась с актрисой Тамарой Семиной. "В студии показали шокирующую запись, на которой видно, что Армен Борисович находится в тяжелом состоянии, плачет несет вздор. Цымбалюк-Романовская заорала, что, мол, вот до чего довели великого артиста без нее, а с ней он-де был огурцом. Присутствовавшая на съемке народная артистка России Тамара Семина возразила: "В ЗАГС с Вами он шел из больничной палаты, может, Вы его до такого состояния и довели". Господи, что тут началось! Цымбалюк-Романовская подлетела к 79-летней актрисе и пыталась ее ударить. Зал закричал от ужаса. За Семину вступилась Маргарита Черес (первая уволенная Цымбалюк-Романовской работница театра Джигарханяна, костюмер с 20-летним стажем. – Прим. ред.). Виталина ж накинулась на Черес и орала: "Чтоб ты заткнула свой беззубый рот!" Словом, ад..." – поделился с Dni.Ru впечатлениями редактор проекта.