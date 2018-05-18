На территории области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 2 человека погибли и 9 человек травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 9 человек травмированы. Выявлено 12 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Ковровский районПо предварительной информации, 14.05.2018 г. в 02:45 на 1 км микрорайона Чкалово водитель автомобиля Рено-Логан, 21.07.1969 г.р., допустил съезд с проезжей части дороги, наезд на дерево. В результате ДТП пассажир а/м Рено-Логан, 1968 г.р., с диагнозом: вывих левого плечевого сустава, ушиб грудной клетки слева - амбулаторно.2. Петушинский районПо предварительной информации, 14.05.2018г. в 04:45 на 104 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Вольво-FH в составе полуприцепа Шмитц, 1959 г.р., допустил наезд на остановившийся на запрещающий сигнал светофора автомобиль Газ-2824 под управлением водителя, 1987 г.р., от удара автомобиль Газ-2824 совершил наезд на стоящий впереди полуприцеп 8462 с тягачом МПР-S40 под управлением водителя, 1980 г.р., который остановился в правой полосе на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель а/м Газ-2824 с диагнозом: ушибы грудной клетки и нижних конечностей – амбулаторно.3. Вязниковский районПо предварительной информации, 14.05.2018г. в 06:50 на 305 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Мазда, 1970 г.р., допустил столкновение с автомобилем Камаз-53212 под управлением водителя, 1961 г.р., который двигался в правой полосе в попутном направлении. В результате ДТП водитель а/м Мазда с диагнозом: ЗЧМТ, ушиб правого локтевого сустава – амбулаторно.4. Октябрьский районПо предварительной информации, 14.05.2018г. в 12:00 в г.Владимир на улице Гагарина напротив дома 4 водитель троллейбуса Тролза - №252, 1973 г.р., допустил наезд на пешехода, 1949 г.р., который при посадке совершил падение под троллейбус. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.5. Гороховецкий районПо предварительной информации, 14.05.2018г. в 12:35 на 335 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Рено-Каптюр, 1950 г.р., совершил наезд на осевое тросовое ограждение, опрокидывание. В результате ДТП водитель а/м Рено-Каптюр с диагнозом: ушибленная рана левого предплечья-амбулаторно.6. Ленинский районПо предварительной информации, 14.05.2018г. в 07:00 в г.Владимир на проспекте Ленина напротив дома 47 неустановленный водитель управляя автомобилем допустил наезд на пешехода, 2001 г.р., который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора, справа налево по ходу движения т/с. В результате ДТП пешеход с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ – амбулаторно.7. Вязниковский районПо предварительной информации, 14.05.2018г. в 15:15 на 290 км автодороги М-7 «Волга» водитель мопеда Зид-Лифан совершил столкновение с автомобилем Камаз-65117 под управлением водителя, 1967 г.р. В результате ДТП водитель мопеда Зид-Лифан с диагнозом: ЗЧМТ, ушибы ссадины лица - госпитализирован.8. Фрунзенский районПо предварительной информации, 14.05.2018г. в 16:50 в г.Владимир на улице Добросельская напротив дома 8 водитель автомобиля Опель-Астра, 1977 г.р., допустил наезд на велосипедиста, 1986 г.р., который двигался во встречном прямом направлении по краю проезжей части. В результате ДТП велосипедист с диагнозом: перелом левого коленного сустава – амбулаторно.9. Киржачский районПо предварительной информации, 14.05.2018г. в 18:55 на 149 км автодороги А-108 водитель автомобиля Газ-33021, 1975 г.р., допустил столкновение с мотоциклом Кавасаки под управлением водителя, 1978 г.р., который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель мотоцикла Кавасаки от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда кареты скорой помощи.10. Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 14.05.2018г. в 17:50 на 20 км автодороги «Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума» водитель автомобиля Тойота-Раф-4, 1984 г.р., допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Ниссан-Х-Трейл под управлением водителя, 1989 г.р. В результате ДТП пассажир Ниссан-Х-Трейл, 1964 г.р., с диагнозом: ушибы правого плечевого сустава, правого уха - амбулаторно.11. Муромский районПо предварительной информации, 14.05.2018г. в 19:45 в г.Муром на улице Ленина напротив дома 55 водитель автомобиля Киа-Сид, 1989 г.р., совершил наезд на велосипедиста, 2001 г.р. В результате ДТП велосипедист с диагнозом: резаная рана бедра – амбулаторно.