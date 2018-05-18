На территории области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 1 человек погиб и 10 человек травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб и 10 человек травмированы. Выявлено 12 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Октябрьский районПо предварительной информации, 15.05.2018 г. в 12:30 на 13 км автодороги М-7 «Волга» подъезд к г. Иваново водитель автомобиля Форд S-макс, 1957 г.р., совершил столкновение с автомобилем Хендай Крета под управлением водителя, 1968 г.р. От удара автомобиль Хендай Крета совершил наезд на стоящий на запрещающий сигнал светофора автомобиль Лада - Веста под управлением водителя, 1975 г.р. В результате ДТП пострадали: водитель а/м Лада – Веста, с диагнозом: разрыв селезенки – амбулаторно; пассажир а/м Хендай Крета, 1978 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб поясницы, ушиб правого коленного сустава – амбулаторно.2. Муромский районПо предварительной информации, 15.05.2018 г. в 16:45 на 7 км автодороги «Ковардицы – Степаньково – Чаадаево» водитель автомобиля ЗИЛ-ММЗ-554-М, 1972 г.р., выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21011 под управлением водителя, 1999 г.р., который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадали: водитель а/м ВАЗ с диагнозом: ушиб левого коленного сустава – амбулаторно; пассажир а/м ВАЗ, 1970 г.р. с диагнозом: ушиб мягких тканей головы – амбулаторно.3. Петушинский районПо предварительной информации, 15.05.2018 г. в 17:30 на 106 км ФАД М-7 «Волга» водитель автомобиля Киа – Оптима, 1979 г.р, совершил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Скания Р114 с полуприцепом Кроне под управлением водителя, 1965 г.р., который двигался во встречном направлении по правой полосе. В результате ДТП пострадали: пассажир а/м Киа Оптима, 1981 г.р., от полученных травм скончался в ЦРБ г. Петушки; водитель а/м Киа Оптима с диагнозом: тупая травма брюшной полости, перелом ребер справа, слева, разрыв селезенки, травматический шок 2,3 степени – госпитализирован; пассажир а/м Киа Оптима, 2003 г.р., с диагнозом: ушиб обоих легких, тупая травма брюшной полости, шок I степени – госпитализирован; пассажир а/м Киа Оптима, 2005 г.р, с диагнозом: ОЗЧМТ, ушиб левого легкого, кома I, II степени – госпитализирован; пассажир а/м Киа Оптима, 1996 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, перелом правого бедра, госпитализирован; пассажир а/м Киа Оптима, 1997 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, перелом правого бедра, тупая травма живота, перелом левой верхней конечности, госпитализирован.4. Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 15.05.2018 г. в 17:20 в г. Гусь-Хрустальный на улице Мира напротив дома 10 водитель автомобиля Лада- Веста, 1988 г.р, допустил наезд на велосипед Пульс под управлением водителя, 2008 г.р., который двигаясь в попутном направлении, переезжал проезжую часть дороги слева направо. В результате ДТП велосипедист с диагнозом: ушиб правого коленного сустава - амбулаторно.