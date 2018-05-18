На территории области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 5 человек травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 5 человек травмированы. Выявлено 8 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Ковровский районПо предварительной информации, 16.05.2018 г. в 01:30 на 232 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Мерседес - Бенц Вито, 1977 г.р., допустил наезд на стоящий в связи с поломкой на правой полосе движения в попутном направлении автомобиль МАЗ – 544069 с полуприцепом Когель. В результате ДТП пассажир а/м Мерседес - Бенц Вито, 1972 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, перелом костей носа, перелом луча левого предплечья в типичном месте со смещением, ушибленная рана левого бедра, ушиб в области левого плечевого сустава – амбулаторно; пассажир а/м Мерседес - Бенц Вито, 1993 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб груди, дисторсия поясничного отдела позвоночника – амбулаторно.2. Вязниковский районПо предварительной информации, 16.05.2018 г. в 05:20 на 306 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля ГАЗ – 2967, 1972 г.р., допустил наезд на оградительное металлическое сооружение с дальнейшим съездом в кювет и опрокидыванием. В результате ДТП водитель а/м ГАЗ – 2967 с диагнозом: ЧМТ, СГМ, перелом позвоночника – госпитализирован.3. Ковровский районПо предварительной информации, 16.05.2018 г. в 11:15 в г. Ковров на улице Космонавтов у дома 1 водитель автомобиля Опель – Корса, 1967 г.р., допустил наезд на пешехода, 1983 г.р. В результате ДТП пешеход с диагнозом: ушиб мягких тканей колена правой ноги – амбулаторно.4. Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 16.05.2018 г. в 14:50 в г. Гусь–Хрустальный на улице Революции у дома 6 водитель автомобиля HYUNDAI-SOLARIS, 1985 г.р., допустил наезд на пешехода, 2007 г.р., который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте, слева направо перед близко движущимся т/с. В результате ДТП пешеход с диагнозом: ушиб правого голеностопа - амбулаторно.