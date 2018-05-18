Melovin объяснил языковой конфуз на
международном музыкальном конкурсе. Артисту не хватает практики.
Melovin объяснил языковой конфуз на
международном музыкальном конкурсе. Артисту не хватает практики.
Представлявший в Лиссабоне на "Евровидение-2018" Украину
певец Melovin принципиально общался с делегациями и прессой на родном языке. Однако
в какой-то он забыл необходимое ему слово на украинском и обратился за помощью,
уточнив его на русском.
Певец
оправдал этот инцидент довольно нелепым аргументом. "Я учился в украинской школе, с родителями
общаюсь очень часто на украинском, просто с какими-то элементами суржика (смесь
украинского и русского языков – прим. ред.). Но из-за того, что не хватает
практики, общения, конечно, ты забываешь какие-то слова, а тем более, напомню,
когда ты сидишь и тебя снимает очень много камер", – цитирует певца ТСН.
Melovin добавил, что всем не угодишь.
При этом исполнитель заявил, что в услугах репетитора не
нуждается и самостоятельно практикует свой украинский. "Все мы быстро
учимся, впитываем как губки. Не вижу никакой проблемы. Я вообще считаю, что
никто не говорит идеально по-украински", – прокомментировал он ситуацию.
Напомним, по итогам гранд-финала "Евровидения-2018" представитель от Украины занял
17-е место из 26
возможных. Melovin получил 11 баллов от жюри и 119 баллов от
зрителей.