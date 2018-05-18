Melovin объяснил языковой конфуз на международном музыкальном конкурсе. Артисту не хватает практики.

Melovin объяснил языковой конфуз намеждународном музыкальном конкурсе. Артисту не хватает практики.Представлявший в Лиссабоне на "Евровидение-2018" Украинупевец Melovin принципиально общался с делегациями и прессой на родном языке. Однаков какой-то он забыл необходимое ему слово на украинском и обратился за помощью,уточнив его на русском.Певецоправдал этот инцидент довольно нелепым аргументом. "Я учился в украинской школе, с родителямиобщаюсь очень часто на украинском, просто с какими-то элементами суржика (смесьукраинского и русского языков – прим. ред.). Но из-за того, что не хватаетпрактики, общения, конечно, ты забываешь какие-то слова, а тем более, напомню,когда ты сидишь и тебя снимает очень много камер", – цитирует певца ТСН.Melovin добавил, что всем не угодишь.При этом исполнитель заявил, что в услугах репетитора ненуждается и самостоятельно практикует свой украинский. "Все мы быстроучимся, впитываем как губки. Не вижу никакой проблемы. Я вообще считаю, чтоникто не говорит идеально по-украински", – прокомментировал он ситуацию.Напомним, по итогам гранд-финала "Евровидения-2018" представитель от Украины занял17-е место из 26возможных. Melovin получил 11 баллов от жюри и 119 баллов отзрителей.