Число пассажиров потерпевшего катастрофу на Кубе Boeing 737, предположительно, есть выжившие в аварии. По данным западных СМИ, с места катастрофы людей увозят в машинах скорой помощи. В район трагедии прибыли высшие чиновники государства, в том числе президент Мигель Диас-Канел.

Число пассажиров потерпевшего катастрофу на Кубе Boeing 737,предположительно, есть выжившие в аварии. По данным западных СМИ, с местакатастрофы людей увозят в машинах скорой помощи. В район трагедии прибыливысшие чиновники государства, в том числе президент Мигель Диас-Канел.Посольство России на Кубе проверяет информацию о том, былили россияне на борту потерпевшего крушение в аэропорту Гаваны лайнера. Каксообщила РБК пресс-атташе дипведомства Надежда Сергиева, в настоящий моментдипломаты находятся в контакте с компетентными кубинскими органами.Тем временем первые кадры с места крушения Boeing 737 на Кубе появились всети. На видео видно, что район аварии заволокли густые клубы дыма.Жители села, возле которого упал самолет,рассказали журналисту The Guardian, что видели, как некоторых выживших увозят вмашинах скорой помощи. Лайнер упал на поле возле муниципалитета Ранчо Боерос.Он совершал внутренний рейс, направляясь из Гаваны в город Ольгин на востокеОстрова Свободы.Как сообщается, Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacionпотерпел крушение через несколько минут после взлета. По разным оценкам, наборту, помимо экипажа лайнера, находились от 104 до 107 пассажиров, передает РИА Новости.Точноечисло жертв пока не называется. Известно, что потерпевший крушение самолет быларендован у мексиканской компании Damojh.