На работы направят более 300 млн рублей

На работы направят более 300 млн рублейВ 2018 году в Костроме отремонтируют 16 дорог протяженностью 10 километров. Власти выделили более 300 млн рублей, сообщили в администрации.В приоритете оказались транспортные артерии, по которым ходит общественный транспорт. Также чиновники выбирали дороги по принципу загруженности и жалобам местных жителей.Какие участки отремонтируют?по улице Ивана Нечаева, от улицы Костромской до дома 4 в поселке Новомпо улице Индустриальной, вдоль ТЭЦ-2, от улицы Индустриальной до дома 40Б по улице Индустриальнойпо улице Дзержинского, от улицы Крестьянской до улицы Нижняя Дебря, ремонт мостовой из булыжного камняпо улице Шагова, от улицы Сусанина Ивана до улицы Крайнейпо улице Индустриальной, от улицы Восточной до улицы Фестивальной (включая перекресток с улицей Фестивальной)по улице Заволжской, от улицы Беленогова Юрия до улицы Магистральнойпо улице Загородной 1-й, от дома 35 по улице Загородной 1-й до улицы Московскойпо улице Волжской 2-й, от путепровода Советский 1 до улицы Льняной (включая перекресток с улицей Льняной)реконструкция коллектора ливневой канализации по улице 2-й Волжской от дома 4г до дома 8 по улице 2-й Волжскойразработкой проектно-сметной документации по реконструкции коллектора ливневой канализации по улице 2-й Волжской от улицы Энергетиков до улицы Профсоюзнойпо улице Стопани, от улицы Заволжской до дома 31 по улице Стопанина площади Октябрьскойстоянка для автотранспортных средств в районе дома 5 по улице Молочная гора и проезд в районе Рыбных рядовремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения города Костромы по улице Катушечнойустройство временного участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Костромы по улице Героев (II этап)ремонт стоянки для автотранспортных средств по улице Симановского, в районе дома 11 в городе Костромаремонт по улице Водяной от проспекта Речного до улицы Судостроительной 0,5 4650разработка проектно-сметной документации ремонт улицы Водяной от улицы Линейной до дома 109 по улице Водянойдорога в микрорайон «Новый город»