Злоумышленники, проникнув через забор на территорию одной из городских организаций, с погрузочного крана похитили около 30 метров кабеля.

Сотрудниками полиции межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое безработных ранее судимых мужчин, подозреваемых в совершении кражи кабеля с территории одной из организаций, расположенных в городе Гусь-Хрустальный.Полицейские установили, что в конце апреля текущего года злоумышленники, проникнув через забор на территорию организации, с погрузочного крана похитили около 30 метров кабеля. После чего похищенное сдали в пункт приема цветного металла, а вырученные 3 тысячи рублей потратили на личные нужды.Материальный ущерб, причиненный организации, составил 20 тысяч рублей.Также сотрудники полиции установили причастность фигурантов к совершению кражи 60 кг изделий из металла с того же предприятия в феврале текущего года.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении 26-ти и 30-летнего местных жителей возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование уголовных дел продолжается.