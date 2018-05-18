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<a href="http://33live.ru/novosti/18-05-2018-v-gus-xrustalnom-rajone-otkrylsya-velikodvorskij-pererabatyvayushhij-kombinat.html" target="_blank">В Гусь-Хрустальном районе открылся Великодворский перерабатывающий комбинат</a> - Он стал первым во Владимирской области предприятием по добыче и обогащению высококачественных кварцевых песков.