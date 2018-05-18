Он стал первым во Владимирской области предприятием по добыче и обогащению высококачественных кварцевых песков.
В Гусь-Хрустальном районе открылся Великодворский перерабатывающий комбинат. Он стал первым во Владимирской области предприятием по добыче и обогащению высококачественных кварцевых песков. Общий объём инвестиций в этот масштабный проект составил 2,1 млрд рублей.
Производственные мощности нового предприятия составляют 500 тыс. тонн кварцевых песков в год. На момент открытия на комбинате работает 60 человек, впоследствии планируется увеличить численность сотрудников в 1,5 раза.
Появление в 33-м регионе специализированного предприятия, совмещающего в себе добычу и производство высококачественного кварцевого песка, - это большое событие для стекольной отрасли Владимирской области, которая является центром производства стекла уже несколько веков. Как известно, 70 процентов объёма сырья для производства стекла составляет именно кварцевый песок определённых параметров. Открытие нового комбината позволит отказаться от импортного сырья, которое поставляется для стеклоделов Гусь-Хрустального. Местное сырьё будет дешевле на 15-20 процентов.
Губернатор наградила Благодарностями администрации Владимирской области ряд сотрудников, которые внесли большой личный вклад в строительство нового завода. Пользуясь случаем, Светлана Орлова
пригласила немецкую делегацию принять участие в VI Владимирском межрегиональном экономическом форуме, который пройдет 1-3 июня.