Мужчина утверждает, что он не причастен к преступлению
Мужчина утверждает, что он не причастен к преступлению
В Костроме Свердловский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 8-летней девочки. Преступление произошло в поселке Караваево.
Мужчина утверждает, что не причастен к убийству. Его задержали в тот же день. Как сообщает ГТРК Кострома со ссылкой на следователя по особо важным делам Павла Ершова, на мужчину указали многочисленные свидетели. Они видели, как девочка садилась к нему в машину.
Подозреваемый проведет под арестом все время расследования и рассмотрения дела в суде.