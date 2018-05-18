Мужчина утверждает, что он не причастен к преступлению

Мужчина утверждает, что он не причастен к преступлениюВ Костроме Свердловский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 8-летней девочки. Преступление произошло в поселке Караваево.Мужчина утверждает, что не причастен к убийству. Его задержали в тот же день. Как сообщает ГТРК Кострома со ссылкой на следователя по особо важным делам Павла Ершова, на мужчину указали многочисленные свидетели. Они видели, как девочка садилась к нему в машину.Подозреваемый проведет под арестом все время расследования и рассмотрения дела в суде.