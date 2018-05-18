Эксперты самым внимательным образом изучили букет, который президент России Владимир Путин вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель во время их встречи в Сочи. Этот красивый жест должен показать настроенность на успешные переговоры двух лидеров.

Эксперты самым внимательным образом изучили букет, который президент России Владимир Путин вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель во время их встречи в Сочи. Этот красивый жест должен показать настроенность на успешные переговоры двух лидеров.Во время встречи немецкой делегации в Сочи Владимир Путин вручил Ангеле Меркель изящный букет из розовых и кремовых роз, фрезий и других цветов светлого оттенка. Этот очаровательный сюрприз заставил канцлера Германии улыбнуться и, кажется, растопил сердце "железной леди".При этом некоторые эксперты уверены, что некий скрытый смысл можно найти не только во вручении букета, но и в том, из каких цветов он состоит. "Розы, как правило, дарят люди, уверенные в себе, что вполне соответствует образу нашего президента", – цитирует флориста Веронику Воскресенскую. Она напомнила, что еще в Древнем Риме это был цветок, символизирующий мужество, верность долгу и воинскую храбрость.Немаловажен и оттенок цветов. "Розовые, кремовые и персиковые розы, которые были в букете, подаренном президентом России немецкому канцлеру, означают симпатию и другие добрые эмоции, а также настрой на хорошие деловые отношения", – заметила эксперт. Также они указывают на вежливость и учтивость, присущую международным контактам на самом высоком уровне.Также кремовые розы могут указывать на совместные значимые события, к которым, без сомнения, относятся переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель. Фрезии же символизируют доверительные отношению между тем, кто дарит подобные цветы, и тем, кто их получает. Таким образом, весь букет, подаренный резидентом России канцлеру Германии, не только полностью соответствует всем стандартам встреч подобного уровня, но и выражает нацеленность на успешные для обоих сторон переговоры.