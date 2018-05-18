Артистке театра им. Вахтангова Марии Шастиной хулиганы
расколотили Lexus. Инцидент
произошел неподалеку от ее дома.
Артистке театра им. Вахтангова Марии Шастиной хулиганы
расколотили Lexus. Инцидент
произошел неподалеку от ее дома.
Мария
припарковала свой паркетник Lexus на обочине. Когда стемнело, к машине подошли
несколько человек и разбили стеклянными бутылками лобовое и заднее, а также
боковые стекла с водительской стороны.
Шастина оценила ущерб в 160 тысяч рублей, передает РЕН ТВ. Она
обратилась в полицию, после чего правоохранительные органы возбудили уголовное
дело по статье "Умышленная порча имущества".
Мария Шастина с 2000 года
служит в театре им. Вахтангова. Кроме того, актриса известна по ролям в
различных сериалах. Среди них "Гражданин начальник", "Дело было
в Гавриловке" и другие.
Ранее в Москве, в поселении Мосрентген на улице Адмирала
Корнилова грабители в медицинских масках напали на водителя. Угрожая
пистолетом, они похитили сумку с деньгами. Сумма ущерба составила 850 тысяч
рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое.
Как
писали Dni.Ru, у немецкого города Равенсбурга 9 мая
произошла жуткая авария. Автомобиль Porsche наследного герцога Вюртембергского
дома Фридриха протаранил другую машину. В результате наследник династии погиб.