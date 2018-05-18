Артистке театра им. Вахтангова Марии Шастиной хулиганы расколотили Lexus. Инцидент произошел неподалеку от ее дома.

Артистке театра им. Вахтангова Марии Шастиной хулиганырасколотили Lexus. Инцидентпроизошел неподалеку от ее дома.Марияприпарковала свой паркетник Lexus на обочине. Когда стемнело, к машине подошлинесколько человек и разбили стеклянными бутылками лобовое и заднее, а такжебоковые стекла с водительской стороны.Шастина оценила ущерб в 160 тысяч рублей, передает РЕН ТВ. Онаобратилась в полицию, после чего правоохранительные органы возбудили уголовноедело по статье "Умышленная порча имущества".Мария Шастина с 2000 годаслужит в театре им. Вахтангова. Кроме того, актриса известна по ролям вразличных сериалах. Среди них "Гражданин начальник", "Дело былов Гавриловке" и другие.Ранее в Москве, в поселении Мосрентген на улице АдмиралаКорнилова грабители в медицинских масках напали на водителя. Угрожаяпистолетом, они похитили сумку с деньгами. Сумма ущерба составила 850 тысячрублей. Возбуждено уголовное дело о разбое.Какписали Dni.Ru, у немецкого города Равенсбурга 9 маяпроизошла жуткая авария. Автомобиль Porsche наследного герцога Вюртембергскогодома Фридриха протаранил другую машину. В результате наследник династии погиб.