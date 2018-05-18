25 мая 2018 года в Москве состоится первая Международная Нетворкинг конференция – Friday Networking.

25 мая 2018 года в Москве состоитсяпервая Международная Нетворкинг конференция – .Организаторы собираются совершитьреволюцию в мире нетворкинга, который сегодня является основой любого бизнеса идела.Площадка гостиницы “Салют” станет местом неформального общения деловых людей и налаживания связей.Гостей ждет атмосфера трансформации и развития личных и деловых качеств каждогоучастника за счет высокой экспертности спикеров, модераторов и членов командыорганизаторов.Более 20 спикеров-практиков: Бруно Фенуйяс (Франция), Мария Азарёнок, Андрей Степурко, Александр Тольмэр (Франция), СергейЛаврентьев, Татьяна Пищева, Марк Джумагулов, Евгений Файдыш, Николай Маринчев,Роман Швецов, Олег Пинский, Павел Вербняк, Андрей Минкин, Дмитрий Любимов,Ольга Дми, Александр Белов, Анетта Орлова, Руслан Бондаренко, НатальяТерешкина, Анастасия Белочкина и многие другие поделятсязнаниями, опытом, секретами успеха и механизмами, которые реально работают ипозволяют добиться поставленных целей.√ До 70 процентов выступления каждогоспикера будет отведено под практическую работу!√ Спикеры готовятся не простоподелиться секретами собственного успеха, но и дать действенные инструменты,которые помогут каждому присутствующему на мероприятии как онлайн, так иоффлайн.√ Каждый получит не только реальныеинструменты по запуску собственного бизнеса, продвижению и переводу своего делана качественно новый уровень, но и широкий спектр практических навыков и техникдля развития себя как личности в разных сферах.√ Это и тайм менеджмент, и построениеличного бренда. Это и нетворкинг, и стратегическое мышление. И это только малаячасть того, что приготовлено для гостей..FRIDAY NETWORKING не дают пустыхобещаний и не делают нереальных предложений – они гарантируют интересное инестандартное времяпрепровождение, крутые инсайты и кучу полезных знакомств.