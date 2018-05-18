Артистке Театра имени Вахтангова Марии Шастиной хулиганы
расколотили Lexus. ЧП случилось неподалеку от ее дома.
Артистке Театра имени Вахтангова Марии Шастиной хулиганы
расколотили Lexus. ЧП случилось неподалеку от ее дома.
Мария
припарковала свой паркетник Lexus на обочине. Когда стемнело, к машине подошли
несколько человек и разбили бутылками лобовое, заднее и боковые стекла с водительской стороны.
Шастина оценила ущерб в 160 тысяч рублей, передает РЕН ТВ. Она
обратилась в полицию, правоохранительные органы возбудили уголовное
дело по статье "Умышленная порча имущества".
Мария Шастина с 2000 года
служит в Театре имени Вахтангова. Также известна по ролям в сериалах "Гражданин начальник", "Дело было
в Гавриловке" и других.
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Корнилова
в поселении Мосрентген
грабители в медицинских масках напали на водителя. Угрожая
пистолетом, они похитили сумку с деньгами. Сумма ущерба составила 850 тысяч
рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое.
Как
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