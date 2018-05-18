Артистке Театра имени Вахтангова Марии Шастиной хулиганы расколотили Lexus. ЧП случилось неподалеку от ее дома.

Артистке Театра имени Вахтангова Марии Шастиной хулиганырасколотили Lexus. ЧП случилось неподалеку от ее дома.Марияприпарковала свой паркетник Lexus на обочине. Когда стемнело, к машине подошлинесколько человек и разбили бутылками лобовое, заднее и боковые стекла с водительской стороны.Шастина оценила ущерб в 160 тысяч рублей, передает РЕН ТВ. Онаобратилась в полицию, правоохранительные органы возбудили уголовноедело по статье "Умышленная порча имущества".Мария Шастина с 2000 годаслужит в Театре имени Вахтангова. Также известна по ролям в сериалах "Гражданин начальник", "Дело былов Гавриловке" и других.Ранее на улице АдмиралаКорниловав поселении Мосрентгенграбители в медицинских масках напали на водителя. Угрожаяпистолетом, они похитили сумку с деньгами. Сумма ущерба составила 850 тысячрублей. Возбуждено уголовное дело о разбое.Какписали Dni.Ru, у немецкого города Равенсбурга 9 маяпроизошла жуткая авария. Автомобиль Porsche герцога Вюртембергскогодома протаранил другую машину. В результате наследник династии Фридрих погиб.