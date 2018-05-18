ЮИДовцы показали мастерство в фигурном вождении велосипеда, продемонстрировали знания ПДД, ответили на вопросы по оказанию первой доврачебной помощи.

В Петушинском районе состоялся ежегодный районный конкурс Юных Инспекторов Движения «Безопасное колесо - 2018», организованный сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД России по Петушинскому району совместно со специалистами Управления образования. Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, воспитание в них чувства ответственности и солидарности, привитие твердых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.На базе средней общеобразовательной школы № 2 города Петушки собрались более пятидесяти учеников из четырнадцати районных школ. К участию в соревновании ребята подошли ответственно, придумали названия, форму и девиз команд.Сам конкурс включал в себя несколько этапов, таких как знание Правил дорожного движения, творческий конкурс, оказание первой доврачебной помощи, велоэстафету.ЮИДовцы показали свое мастерство в фигурном вождении велосипеда на одном из любимых этапов «Автогородок», применив полученные знания и навыки безопасного поведения на дороге. Ребята продемонстрировали умение ориентироваться в ситуациях, приближенных к реальным дорожным условиям.Школьники успешно справились и с теоретическим заданием на знание ПДД, а так же продемонстрировали знания по оказанию первой доврачебной помощи, грамотно ответив на вопросы.Разряжали обстановку творческие выступления участников на этапе «У нас созвездие талантов».Призовое первое место в конкурсе «Безопасное колесо - 2018» заняла команда средней общеобразовательной школы № 2 города Петушки. Инспектор по пропаганде ОГИБДД Петушинского ОМВД капитан полиции Евгения Сычева вручила командам грамоты и памятные подарки и пожелала дальше сохранять интерес к изучению Правил дорожного движения.