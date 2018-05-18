В Грузии в возрасте 78 лет скончался отец ведущей Ксении Бородиной Ким Амоев. Мужчина долго болел, а после смерти брата его состояние резко ухудшилось.

В Грузии в возрасте 78 лет скончался отец ведущей Ксении Бородиной Ким Амоев. Мужчина долго болел, а после смерти брата его состояние резко ухудшилось.В семье Ксении Бородиной случилась серьезная трагедия. После продолжительной болезни ушел на 79 году жизни умер ее отец Ким Амоев, передает Telegram-канал Super. Сообщается, что мужчина боролся с тяжелой болезнью. Его состояние серьезно ухудшилось несколько месяцев назад, после смерти его родного брата.Материал дополняется