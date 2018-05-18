Он организован Фондом некоммерческих программ им. М.М. Сперанского и проводится при поддержке Фонда президентских грантов, департамента образования администрации Владимирской области и регионального отделения Ассоциации юристов России

Сегодня в Собинском районе состоится финал конкурса «Неизвестный Сперанский». Он организован Фондом некоммерческих программ им. М.М. Сперанского и проводится при поддержке Фонда президентских грантов, департамента образования администрации Владимирской области и регионального отделения Ассоциации юристов России.По результатам заочного этапа из 51 конкурсного проекта в финал были отобраны 18, их авторы - учащиеся из Владимира, Коврова, Покрова, Мурома, Петушков, Вязников, сёл Бутылицы Меленковского района и Черкутино Собинского района - и будут бороться за пальму первенства.Победителю и лауреатам конкурса «Неизвестный Сперанский» будут вручены дипломы и ценные призы.