Австралийские ученые в последнее время часто удивляют общественность сенсационными открытиями. Так, биологам удалось найти в табаке белок, противодействующий опасным инфекциям.

Австралийские ученые в последнее время часто удивляют общественность сенсационными открытиями. Так, биологам удалось найти в табаке белок, противодействующий опасным инфекциям.Растение, которое ранее считалось полностью вредным, имеет все шансы быть использованным в благих целях. Белок, содержащийся в декоративном табаке, может помочь в лечении инфекций, вызванных вирусом Зика, ВИЧ и золотым стафилококком.Для подтверждения этой теории эксперты раскрыли атомную структуру растения. Им удалось определить, что содержащийся в нем пептид разрушает наружный слой клеток грибка Candida albicans, передает MedicalXpress.Этот грибок, в свою очередь, является возбудителем опасных заболеваний у людей с иммунодефицитами. Он способен уничтожить множество полезных микроорганизмов. Ученые убеждены, что данный элемент гораздо эффективнее, чем антибиотики, к которым у грибков вырабатывается устойчивость.Исследователи отметили, что инфекции считаются одной из основных проблем здравоохранения, поскольку на них приходится примерно каждая восьмая смерть в мире. Ожидается, что в дальнейшем смертность по этой причине будет только расти из-за распространения устойчивых к антибиотикам бактерий.Ранее специалисты установили, что элементы декоративного табака способны также убивать раковые клетки. Более того, в цветах растения синтезируются молекулы, обладающие противогрибковыми свойствами.