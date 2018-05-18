Злоумышленник позвонил пенсионерке и сообщил, что ее сын попал в дорожно-транспортное происшествие, после чего предложил все уладить за денежное вознаграждение в 100 тысяч рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы задержали 34-летнего приезжего, подозреваемого в мошенничестве в отношении 82-летней жительницы столицы.В ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы обратился 52-летний москвич, который сообщил, что его 82-летней матери позвонил на домашний телефон неизвестный мужчина, который сообщил, что ее сын попал в дорожно-транспортное происшествие, и предложил все уладить за денежное вознаграждение в 100 тысяч рублей. Испугавшись, пожилая женщина отдала денежные средства подъехавшему через некоторое время незнакомцу. Позже, созвонившись с сыном, она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Большой Филевской улице.Следственным отделением ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93