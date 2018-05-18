Сегодня в МВД России состоялась встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева с Министром юстиции и внутренних дел Монголии Цэндийном Нямдоржем.

Сегодня в МВД России состоялась встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева с Министром юстиции и внутренних дел Монголии Цэндийном Нямдоржем.Глава МВД России выразил удовлетворение текущим состоянием развития двустороннего взаимодействия в правоохранительной сфере как по линии повседневных рабочих контактов, так и встреч на высоком уровне.«Подписанное в прошлом году Соглашение о сотрудничестве между МВД России и Министерством юстиции и внутренних дел Монголии позволяет активизировать совместную деятельность по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией, а также другими проявлениями транснациональной преступности», - отметил Владимир Колокольцев.Руководитель российского ведомства подтвердил, что одним из приоритетных направлений по-прежнему остается приграничное сотрудничество и подчеркнул важность оперативных контактов правоохранительных органов России и Монголии, расположенных на сопредельных территориях, в том числе в рамках расследования преступлений транснационального характера.Стороны высоко оценили деятельность российско-монгольской рабочей группы по данному направлению в противодействии общим криминальным угрозам.Особое внимание было уделено обеспечению безопасности при подготовке к Чемпионату мира по футболу FIFA- 2018 и соблюдению прав и законных интересов болельщиков во время предстоящего первенства, в том числе прибывающих из Монголии.Кроме того, темой обсуждения стали вопросы подготовки кадров. В текущем году для монгольских специалистов в образовательных организациях МВД России по программам высшего образования предусмотрено 46 приемных мест, также возможно их обучение на курсах повышения квалификации в учебных заведениях МВД России.В завершение Владимир Колокольцев поблагодарил Цэндийна Нямдоржа за конструктивный диалог и подтвердил готовность к дальнейшему взаимодействию по широкому спектру вопросов правоохранительной направленности.