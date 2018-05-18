Комбинат построили на средства немецких инвесторов

Комбинат построили на средства немецких инвесторовВ четверг, 17 мая, в Гусь-Хрустально районе торжественно открыли завод по добыче и обогащению кварцевых песков. Это первое предприятия в регионе такой направленности.Комбинат построили на средства немецких инвесторов. Общий объем вложений составил 2,1 млрд рублей. Сейчас на нем трудятся 60 человек. С выходом завода на полную проектунаю мощноть количество рабочих мест увеличится.Власти уверены, что новый завод позволит снизить стоимость продукции, которую производят и выпускают специализированные стекольные предприятия.