В первом квартале этого года

В первом квартале этого годаЗа первый квартал 2018 года во Владимирской области прожиточный минимум вырос на 205 рублей.В среднем он составил 9309 рублей. Для трудоспособного населения - 10 111 рублей, для пенсионеров - 7 823 рубля, для детей - 9 402 рубля. С 1 мая к нему прировняли минимальную зарплату.Чтобы посчитать прожиточный минимум, вычисляют минимальный набор продуктов питания, необходимый для выживания и сохранения здоровья. В него входят хлеб, картофель, овощи и бахчевые культуры, фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясопродукты, рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, масло растительное, маргарин и другие жиры, прочие продукты питания (всего 42 пункта).