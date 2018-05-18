Выставочный комплекс Владимира присоединяется к бесплатной акции и приглашает всех желающих окунуться в атмосферу прекрасного.

Сегодня во всем мире отмечается Международный день музеев. Выставочный комплекс Владимира присоединяется к бесплатной акции и приглашает всех желающих окунуться в атмосферу прекрасного и посетить:Музей «Старая аптека»(ул.Георгиевская, д.3). Гостей встретят экскурсоводы и приоткроют занавес аптекарского ремесла времен Российской империи и советской России: познакомят с медицинским оборудованием, аптекарскими инструментами, литературой и бытом аптекаря тех времен.- Интерактивный комплекс«Арт-пространство «Музей Владимирской вишни»(ул.Летне-Перевозинская, д.3). Посетители комплекса узнают легенды и исторические факты о Владимирской вишне, познакомятся с прекрасными работами художников, вдохновленных этой уникальной ягодой.Выставочные залы(ул.Большая Московская, д.59). Здесь свои работы представят члены городского фотоклуба «Владимир». Выставка «Ступени» посвящена сорокалетнему юбилею клуба, который объединяет «профессиональных» любителей и фотографов-профессионалов - людей самых разных взглядов и мировоззрений, занятий и возрастов. Зрители не останутся равнодушными к работам фотографов.- МемориальнуюМастерскую Б.Ф. Французова(ул.Большая Московская, д.4-6,6), где представлены графические и живописные работы знаменитого мастера офорта. Посетители познакомятся с биографией художника, узнают его роль в истории русского изобразительного искусства последней трети XX века.