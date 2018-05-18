Испанец лишился всех конечностей из-за неверного диагноза врача. Парня пытались лечить от обычной простуды в то время, как он болел менингитом.

Испанец лишился всех конечностей из-за неверного диагноза врача. Парня пытались лечить от обычной простуды в то время, как он болел менингитом.24-летний испанец рассказал, что обратился к врачу, когда почувствовал лихорадку и боль в челюсти. После ухудшения состояния он сдал кровь и мочу на анализ.Тогда медик не заметил признаков опасности. Он принял недомогание за простуду и отпустил пациента домой.Позже у парня началась рвота, а температура тела подскочила до 39 градусов. На лице больного образовались коричневые пятна, передает The Sun."Я ужасно себя чувствовал. Ноги жутко болели, казалось, будто они отморожены", – рассказал испанец. Он снял носки и увидел такие же коричневые отметины на своих конечностях.После повторного обследования в клинике медики обнаружили у испанца менингит. За два дня инфекция смогла распространиться по всему организму. Чтобы сохранить мужчине жизнь, хирурги ампутировали ему руки и ноги.Сейчас жертва страшной врачебной ошибки собирает пожертвования на новые конечности в Сети. Он признался, что не теряет надежду вернуться к активному образу жизни, так как раньше посвящал свою жизнь спорту.