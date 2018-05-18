Новости о состоянии Армена Джигарханяна приходят тревожные. Кто-то говорит, что звонки адвоката бывшей жены довели актера до сердеченого приступа. Другие же твердят, что поводов для беспокойства нет.

Новости о состоянии Армена Джигарханяна приходят тревожные. Кто-то говорит, что звонки адвоката бывшей жены довели актера до сердеченого приступа. Другие же твердят, что поводов для беспокойства нет.Сотрудница Московского драматического театра Армена Джигарханяна опровергла сообщения о срочной госпитализации артиста. Она подчеркнула, что его состояние находится в пределах возраста. "Он в больнице, но чувствует себя хорошо", – приводит слова помощницы Джигарханяна телеканалНа вопрос, когда артист вернется к работе, в театре сообщили, что для этого необходимо разрешение врачей. Хотя после попадания в больницу Джигарханян, вопреки запретам медиков, периодически сбегает из под капельниц, чтобы вернуться к работе – в театре сейчас ставят "Мольера" по Булгакову.В один из таких визитов его цинично подкараулили операторы Первого канала и тайно сняли. Часть материалов вышла в эфир программы "Пусть говорят". От вида изможденного артиста его бывшая жена Ваталина Цымбалюк-Романовская расплакалась перед камерами.Ранее Dni.Ru слова участвовавшего в скандальной съемке репортера, которую целиком показали в студии "Пусть говорят", но вырезали при монтаже. "Армен Борисович с трудом ноги передвигает. Еле-еле ползает. Из машины выколупывали его два часа, как грецкий орех из скорлупы. Городил такое, что просто ах! В коридоре его ждали стримеры (журналисты, без помощи оператора самостоятельно ведущие телетрансляцию. – Прим. ред.) – мол, почему Цымбалюк-Романовская еще не сидит в тюрьме. А Джигарханян стал плакать: верните мне ее, мне без нее плохо. Короче, там происходит что-то несусветное!", – уверял оператор.Напомним, что по сообщениям СМИ Армена Джигарханяна доставили в отделение реанимации одной из больниц в Москве. В январе артист был доставлен в Городскую клиническую больницу № 1 имени Н.И. Пирогова в Москве из-за вируса. А 26 апреля в СМИ появилась информация о том, что актера госпитализировали в состоянии комы. Все обошлось, и после выписки Джигарханян направился в свою квартиру в Староконюшенном переулке, где поселился после развода с Татьяной Власовой.