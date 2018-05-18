Движение транспорта предусмотрено в объезд по улицам Студеная гора, Большие Ременники, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали

В связи с работами, проводимыми Владимирским филиалом «Т Плюс» по реконструкции магистральных тепловых сетей в районе Театральной площади, с с 22.00 часовсегодняшнего днядо 5 утра понедельника вводится временное ограничение движения всех видов транспорта по улице Дворянской на участке от дома №10 до пересечения с улицей Летнеперевозинской.Движение транспорта предусмотрено в объезд по улицам Студеная гора, Большие Ременники, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали.Движение городского общественного транспорта будет осуществляться следующим образом:Троллейбусы:Маршрут № 1: ул.Фатьянова – Рябинка – проспект Строителей – улица Горького – улица Мира – улица Добросельская – Разгуляй.Маршрут № 2 – работать не будет.Маршрут № 5: ул.Фатьянова – Рябинка – проспект Строителей – улица Мира (через ост. Родник) – улица Мира – улица Усти-на-Лабе – Вокзал.Маршрут № 7: проспект Ленина – Рябинка – проспект Строителей – улица Мира (через ост. Родник) – улица Мира – улица Усти-на-Лабе – ВЭМЗМаршрут № 8: Рябинка – проспект Строителей – улица Горького – улица Гагарина – Золотые Ворота - улица Гагарина – Центральный рынок – улица Горького – проспект Строителей – РябинкаДвижение троллейбусов на маршрутах №№ 10,11,12 не меняется.Автобусы:Маршруты № 1С, 5 (внешний круг), 17, 27 будут направлены в объезд по улицам Студеная гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали с выездом на улицу Луначарского и Батурина и далее по своему маршруту.Маршруты № 5 (внутренний круг), 9 – без изменений.Маршруты №№ 15, 22, 25, 26, 28 будут направлены в объезд по улицам Студеная гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали с выездом на улицу Гагарина и далее через Соборную площадь по своему маршруту.Движение городских автобусов на других маршрутах не меняется.