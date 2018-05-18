Не писать отписки, а выслушать и постараться помочь. Председатель ЗакСобрания провёл очередной приём граждан. Что характерно - каждый обратившийся просил не для себя лично. Люди пришли с проблемами целого дома, улицы, и даже села. Кто должен добиться расширения сельского кладбища? И почему без главного депутата области в частном секторе Владимира не могут почистить колодцы? Владимир Киселёв сегодня искал ответы на эти вопросы.

Не писать отписки, а выслушать и постараться помочь. Председатель ЗакСобрания провёл очередной приём граждан. Что характерно - каждый обратившийся просил не для себя лично. Люди пришли с проблемами целого дома, улицы, и даже села. Кто должен добиться расширения сельского кладбища? И почему без главного депутата области в частном секторе Владимира не могут почистить колодцы? Владимир Киселёв сегодня искал ответы на эти вопросы.(Cудогодский район)В Чамерево на кладбище уже нет мест. С такой новостью на приём пришёл Алексей Серов. Ему самому пришлось хоронить отца и дядю далеко от села. 8 лет назад тогдашняя местная администрация вроде услышала активиста. Даже были выделены 4 гектара земли. Осталось только сделать Генплан нового кладбища.Алексей Серов, житель Судогодского района: "Администрация значит обратилась во "Владкоммунпроект" за этим генпланом, и там значит высказали им сумму 2 миллиона рублей. Да у нас в год у нашей администрации такого бюджета даже нету, потому что у нас сельское поселение".Для сельского поселения - 2 миллиона неподъёмная сумма. Нужно проверять, откуда она взялась - были ли расчёты. То, что Алексей болеет за село - это похвально. А вот решать проблему должны не жители, а чиновники, резюмировал спикер ЗС.Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: "На самом деле это балбесничает Ваша администрация. Это их задача решать эту проблему. И поселковой администрации, и районной администрации. Если у них денег нет - они должны обратиться в областную администрацию. Не Вы за ними должны ходить, а они должны ходить за областной администрацией".(ул. Павлика Морозова)У жителей частного сектора Октябрьского района Владимира - своя проблема. На улицах Павлика Морозова и Зои Космодемьянской нет водопровода, а в колодцах, после того, как их сделали глубже, вода стала плохой.Ольга Кандалова, председатель уличкома: "Углубили на два кольца, и когда после кипячения вот на ул. Зои Космодемьянской появился осадок, когда кипятишь ты воду".Да и в целом вода теперь жёлтого цвета не только весной, когда стекают талые воды. Жители боятся пользоваться общественными колодцами. Просят взять пробы, и отдать их на анализ. И с этим Владимир Киселёв обещает помочь. Жалуются ему и на управкомпании. "Жилищник-центр" отказывается исполнять решение собственников одного из домов на Октябрьском проспекте.(Октябрьский пр-т)Жильцы проголосовали за установку шлагбаума на придомовой территории, и уже полгода не могут этого добиться.Денис Нагин, житель дома № 45 "б" по Октябрьскому проспекту:Киселёв: - То есть, собственники готовы деньги за это заплатить.Нагин: - Да.Киселёв: - А они ничего не делают?Нагин: - Да. Ну, деньги, которыми оплачивают техническое обслуживание.Не слышат чиновники, не слышат управкомпании. Когда вместо помощи одни обещания - люди идут к депутатам как в последнюю инстанцию.Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: "Мы выезжаем на места, в том числе и в отдалённые районы Владимирской области. Помогаем решать все вопросы каждому из тех, кто обратился. На сегодняшний день задача такая - никаких отписок, максимально решать все вопросы граждан".Чем конкретнее обозначен вопрос, тем быстрее его можно решить. Рядом с председателем ЗакСобрания на приёме всегда его помощники, юристы, которые тут же проконсультируют, причём бесплатно. Больше всего к Владимиру Киселёву обращаются с жилищно-коммунальными проблемами. Вот и сегодняшние теперь на личном контроле спикера ЗС.