По итогам 2017 года и 1 квартала 2018 года выполнены все целевые показатели повышения оплаты труда педагогических работников, установленные «майскими указами» 2012 года Президента России

По итогам 2017 года и 1 квартала 2018 года выполнены все целевые показатели повышения оплаты труда педагогических работников, установленные «майскими указами» 2012 года Президента России, – сообщили в департаменте образования администрации Владимирской области.Так, средняя зарплата педагогических работников образовательных учреждений области составила: в школах – около 25,5 тысяч рублей (в январе 2017 г. – 23596,5 рубля); в детских садах – более 23,5 тысяч рублей (в январе 2017 г. – 21656,8 рубля); в колледжах – чуть больше 25 тысяч рублей (в январе 2017 г. – 22156,5 рубля); в учреждениях дополнительного образования детей – около 25 тысяч (в январе 2017 г. – 21799,5 рубля); в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – чуть больше 25 тысяч (в январе 2017 г. – 23849,1 рубля).В областном бюджете на 2018 год предусмотрен необходимый объём средств для реализации мероприятий по дальнейшему повышению оплаты труда педагогических работников.По итогам 1 квартала 2018 года средняя зарплата педагогических работников составила: в школах – 27282,3 рубля (на 1801,6 рублей выше уровня 2017 года); в детских садах – 25323,6 рубля (на 1536,9 рубля выше уровня 2017 года); в колледжах – 26742,6 рубля (на 1637,4 рубля выше уровня 2017 года); в учреждениях дополнительного образования детей – 27249,8 рубля (на 2442,2 рубля выше уровня 2017 года); в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 27364,6 рубля (на 2228 рубля выше уровня 2017 года).