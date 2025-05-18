26-летнего жителя Петушков лишили свободы за то, что он угробил двоих своих пассажиров, сев за руль пьяным. Речь о смертельном ДТП, которое произошло 1 сентября прошлого года в 1:40 в Петушинском

26-летнего жителя Петушков лишили свободы за то, что он угробил двоих своих пассажиров, сев за руль пьяным. Речь о смертельном ДТП, которое произошло 1 сентября прошлого года в 1:40 в Петушинском районе. В тот день петушинец, будучи под действием алкоголя и наркотиков, ехал на своем авто ВАЗ 21083 вместе с тремя пассажирами по Петушинскому району