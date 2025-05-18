Школа программирования CODDY объявляет о запуске нового образовательного формата — комплексных IT-курсов для детей и подростков от 7 до 14 лет. Новая модель обучения предлагает систематический трехлетний путь развития цифровых навыков с экономией до 58% от стоимости отдельных курсов.

Школа программирования CODDY объявляет о запуске нового образовательного формата — комплексных IT-курсов для детей и подростков от 7 до 14 лет. Новая модель обучения предлагает систематический трехлетний путь развития цифровых навыков с экономией до 58% от стоимости отдельных курсов.Комплексные курсы CODDY представляют собой структурированную программу, разработанную с учетом возрастных особенностей детей и современных требований цифровой экономики. Каждый из трех годовых курсов включает изучение нескольких взаимосвязанных IT-направлений, что позволяет учащимся получить разносторонний опыт и определиться с будущей специализацией.«В отличие от традиционного подхода, когда родители вынуждены выбирать между разрозненными курсами, мы создали целостную образовательную экосистему», — комментирует Оксана Селендеева, основатель школы программирования CODDY. — «Наша цель — не просто научить детей программировать или создавать 3D-модели, а дать им комплексное понимание современных технологий и помочь найти свое место в мире IT».Программа разделена на три возрастных трека:«Первые шаги в IT» (7-10 лет): знакомство с программированием в Scratch, созданием проектов в Minecraft и Roblox, основами 3D-моделирования в Blender.«Разработчик игр» (9-12 лет): изучение Python, создание собственных игр и мобильных приложений, знакомство с искусственным интеллектом.«Разработчик цифрового контента» (11-14 лет): разработка игр в профессиональных средах, создание анимаций, видеоконтента и проектов с дополненной реальностью.Обучение проходит в онлайн-формате в группах по 6-8 человек, что обеспечивает индивидуальный подход к каждому ученику. Занятия проводятся два раза в неделю по 60 минут или один раз в неделю по 120 минут в выходные. По завершении каждого трехмесячного модуля ученики создают практический проект для своего портфолио.По данным исследования, проведенного CODDY в 2024 году, 76% родителей считают, что их детям не хватает системности в освоении цифровых навыков, а 82% обеспокоены финансовой доступностью качественного IT-образования. Новый формат комплексных курсов призван решить обе эти проблемы.Особое внимание в программе уделяется не только техническим навыкам, но и развитию мышления, умению работать в команде и доводить проекты до конца — компетенциям, которые высоко ценятся на современном рынке труда.Запись на комплексные курсы 2025/2026 учебного года уже открыта, занятия начнутся в сентябре 2025 года. Подробная информация по ссылке.О школе CODDYCODDY — международная школа программирования для детей от 5 до 17 лет, основанная в 2016 году. Миссия школы — делать современное IT-образование доступным для детей по всему миру и помогать им найти свое место в цифровом будущем. На сегодняшний день в школе обучаются более 10 000 учеников из России и стран СНГ.Контактная информация:www.coddyschool.com+7 (495) 106-60-11