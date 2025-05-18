Герой был выпускником школы №4 в Коврове.

Мемориальная доска посвящена памяти выпускника школы №4 г. Коврова, танкиста, погибшего на СВО, Андрея Игоревича Егорова. Об этом сообщает пресс-служба ковровской администрации.Память героя почтили его родственники, учителя и ученики школы №4.Андрей Егоров родился в 1986 году в узбекском городе Чирчик. После переезда семьи в Ковров, с 1 по 11 класс учился в школе №4. Далее Андрей Егоров получил образование в Челябинском танковом институте и стал командиром танкового взвода и 57-го мотострелкового полка 20-ой гвардейской мотострелковой дивизии восьмой общевойсковой армии Южного военного округа.Подполковник Егоров награждён орденом «За заслуги перед Отечеством», медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть», «За отличие в военной службе». Посмертно был награждён орденом Мужества.Напомним, в Коврове через суд требуют обеспечить землей