С 2014 по 2023 годы администрация Камешковского района предоставила 12 многодетным семьям земельные участки на Березовой улице в поселке имени Максима Горького. Однако на улице нет дороги как

С 2014 по 2023 годы администрация Камешковского района предоставила 12 многодетным семьям земельные участки на Березовой улице в поселке имени Максима Горького. Однако на улице нет дороги как таковой. Она не заасфальтирована, а потому часто размывается после осадков. Из-за этого семьи не могут построить дома на своих участках. Из пресс-релиза прокуратуры области Подъезд к данным