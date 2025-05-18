Легковушка и такси столкнулись на 216 км трассы М-12 в Судогодском районе. ДТП произошло около 2:45 часов 18 мая неподалеку от Судогды. О происшествии сообщили в службе ГО, ПБ и ЧС области, а также в

Легковушка и такси столкнулись на 216 км трассы М-12 в Судогодском районе. ДТП произошло около 2:45 часов 18 мая неподалеку от Судогды. О происшествии сообщили в службе ГО, ПБ и ЧС области, а также в УМВД области. Предварительно, 35-летний таксист за рулем «Шкоды Рапид» выбрал небезопасную дистанцию и влетел в ехавшую впереди него «Киа Рио».