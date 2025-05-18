Владыка Никандр посетил вуз с рабочим визитом.

Митрополит Владимирский и Суздальский Никандр в рамках рабочего визита во Владимирский филиал Приволжского исследовательского медицинского университета обсудил с исполняющим обязанности директора филиала Юлией Арсениной дальнейшие перспективы сотрудничества и совместные проекты. Об этом сообщает пресс-служба епархии.В начале встречи владыка Никандр преподнёс в дар Юлии Владимировне икону святителя Луки Крымского. Этот святой традиционно считается покровителем медицинских работников.Его Высокопреосвященство во время визита также осмотрел учебные аудитории и медоборудование, которое используется для обучения студентов.Напомним, мэрия Владимира ещё два здания.