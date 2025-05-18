Это позволит остановить распространение опасного для растений заболевания.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в мае-августе 2025 года инспекторами ведомства будут обследованы 393,27 гектар владимирских земельных участков, как в личных хозяйствах, так и земли сельскохозяйственного назначения.В мае в Гусь-Хрустальном районе в полях сельхозназначения уже отобрано 1918 почвенных образцов. Они направлены на лабораторные исследования.Золотистая картофельная нематода — это микроскопический червь, паразитирующий на корнях картофеля. Из-за нематоды картошка медленно растёт и почти не даёт урожая. Если своевременно выявить наличие нематоды, то можно оставить её распространение и спасти урожай.Напомним, нашли во Владимирской области.