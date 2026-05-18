Программу организовали при участии властей Владимирской области и администрации Покрова.

47 подростков из семей, пострадавших в результате боевых действий и оказавшихся в сложной жизненной ситуации, прошли курс реабилитации в центре «Шередарь».В течение десяти дней они были в окружении природы, занимались активным отдыхом и посещали познавательные мастер-классы.Участники не только получали психологическую поддержку, но и узнали технологию изготовления покровских пряников, побывали на одном из крупных заводов и попробовали водные виды спорта.Мэр Мариуполя Антон Кольцов поблагодарил губернатора Александра Авдеева, главу ДНР Дениса Пушилина и главу округа Покрова Александра Курбатова за организацию поездки и теплый прием.