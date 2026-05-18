По информации и.о. начальника управления образования и молодёжной политики Натальи Китаевой, в этом году последний звонок прозвучит для 1580 владимирских одиннадцатиклассников. Где и когда будут гулять выпускники, читайте в материале vlad.aif.ru.В небо запустят «шары добра»26 мая для более чем 1,5 тысяч школьников, окончивших 11 класс, прозвучит последний звонок. Торжественное мероприятие с участием ребят и почетных гостей города состоится в полдень в Центральном парке Владимира.— Выпускников доставят туда на специальных украшенных шарами автобусах. При входе в парк будут установлены металлодетекторы и обеспечена работа частного охранного предприятия. Мероприятие пройдет в режиме, согласованном с законодательством, и все участники могут быть уверены, что их безопасность обеспечена, — заверила Наталья Китаева.Для выпускников подготовили интересную интерактивную программу, которая стартует в полдень. Ребята пройдут колоннами от своих школ, вооружившись слоганами и девизами, отражающими традиции их учебных заведений. На празднике расскажут о наградах, достижениях и победах каждого выпускника, а также образовательной организации, которую они представляют.В этом году снова пройдет акция «Шар добра». Каждый выпускник получит шар цвета российского флага, который в конце праздника необходимо будет подарить близкому человеку. Это может быть учитель, родитель, младший брат или просто хороший знакомый. Эта символическая передача шара станет знаком благодарности и добрых пожеланий.И, конечно же, завершится все это действо яркой концертной программой, которая обязательно создаст атмосферу настоящего праздника.— В случае непогоды может быть изменен формат мероприятия, но об отмене речь не идет. Будем надеяться, что для выпускников будет светить солнце, — сказала Наталья Китаева.В полной готовностиС 1 июня начнется экзаменационная кампания, которая продлится до 9 июля. На золотые и серебряные медали на сегодняшний день претендует 312 выпускников (примерно столько же медалистов насчитывалось в прошлом году), и у всех есть надежда на успех — они рассчитывают, что смогут сдать единый государственный экзамен и получить заслуженные награды.Что касается выбора предметов на ЕГЭ, в этом году на пике популярности информатика. Для удобства учащихся оборудуют четыре дополнительные аудитории для сдачи экзамена по этому предмету, что говорит о большом интересе к естественно-научным дисциплинам.Безопасность на экзаменах тоже не остается на втором плане. Все пункты приема экзамена уже проверены на соответствие необходимым требованиям.