Памятник призван увековечить мужество владимирских пограничников и стать точкой памяти для жителей.

Во Владимире близится к завершению монтаж мемориала «Пограничникам всех поколений» на пересечении улиц Горького и Белоконской.Фундамент и постамент уже подготовлены. 18 мая специалисты приступили к установке авторской скульптурной композиции, которую планируют завершить 19 мая.Проект разработал скульптор Николай Клименко.Новый мемориал должен не только украсить город, но и стать местом для торжественных мероприятий и возложения цветов.