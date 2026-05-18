Владимирцы выберут, какие парки и скверы обновят в 2027 году.

Во Владимире в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в приоритете преобразование зоны отдыха и развитие современной микрорайонной инфраструктуры.Мкр. Заклязьменский (ул. Зеленая, район д.10): грунтовые тропы заменят на асфальтированные дорожки для пешеходов и велосипедистов, у пруда установят светодиодные фонари на металлических опорах. Появятся спортивные и детские площадки, дополнительные скамейки и новый остановочный павильон, а также будет проведен ремонт проезда.Зона у пруда на ул. Добросельской (р-н д.215). Проект ориентирован на экологичность: парковая мебель и качели, раздельные пешеходные и веломаршруты, энергоэффективное освещение и обновление зеленого каркаса.